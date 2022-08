“Fuori prima” Roberta Capua e Gianluca Semprini | la decisione inaspettata su Estate in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) La crisi di governo e le elezioni anticipate al 25 settembre comportano anche uno stravolgimento dei palinsesti televisivi. In molti pensavano di proseguire regolarmente le loro vacanze e di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La caduta del governo guidato da Mario Draghi porta come conseguenza il fatto che per alcuni protagonisti della tv italiana le ferie saranno bruscamente interrotte per tornarein onda in vista del prossimo appuntamento elettorale. Ad esempio in Rai sono già al lavoro per una chiamata alle armi dei conduttori e i programmi di punta con largo anticipo, in piena, per raccontare le settimane di campagna elettorale che verranno. Secondo i bene informati si sta lavorando a un ritorno già in agosto di Cartabianca, contenitore del martedì sera che potrebbe anticipare la partenza rispetto a ...