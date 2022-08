Corruzione: ordinanza, 'ex manager Fiera Milano chiedeva 5% su prezzo appalto' (Di lunedì 1 agosto 2022) Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Massimo Hallecker, ex manager dell'ufficio acquisti di Fiera Milano (rimosso dall'incarico dal 31 ottobre scorso) arrestato dalla Guardia di finanza di Milano per Corruzione, per "un cospicuo arco temporale", avrebbe violato "il dovere di imparzialità, al fine di assegnare a proprio piacimento alcuni appalti in cambio di utilità o della promessa di utilità". E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Domenico Santoro. Le indagini - partite da una denuncia della stessa Fiera Milano - hanno fatto emergere come l'ex dipendente di 56 anni avrebbe incassato tangenti per pilotare tre appalti aventi un valore complessivo di 16,5 milioni di euro banditi da Fiera ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), 1 ago. (Adnkronos) - Massimo Hallecker, exdell'ufficio acquisti di(rimosso dall'incarico dal 31 ottobre scorso) arrestato dalla Guardia di finanza diper, per "un cospicuo arco temporale", avrebbe violato "il dovere di imparzialità, al fine di assegnare a proprio piacimento alcuni appalti in cambio di utilità o della promessa di utilità". E' quanto si legge nell'di custodia cautelare emessa dal gip Domenico Santoro. Le indagini - partite da una denuncia della stessa- hanno fatto emergere come l'ex dipendente di 56 anni avrebbe incassato tangenti per pilotare tre appalti aventi un valore complessivo di 16,5 milioni di euro banditi da...

