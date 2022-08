(Di lunedì 1 agosto 2022) Miguel Angelè stato temporaneamenteto dal. Ad annunciarlo è stata la squadra di, che in una nota ha chiarito la posizione del corridore. Lo spagnolo era stato sospeso in seguito al controllo del suo bagaglio da parte della polizia spagnola presso l’aeroporto di Madrid nella giornata del 22 luglio. “In assenza di elementi riscontrati dalle autorità spagnole o dall’Unione ciclistica internazionale (UCI), non si è in condizione di continuare questache priva il corridore della suoi diritti contrattuali” si legge.potrà dunque riprendere il programma di gara e mettersi alle spalle questa spiacevole vicenda. SportFace.

sportface2016 : #Ciclismo, revocata la sospensione di #Lopez: l’#Astana lo reintegra -

SPORTFACE.IT

Anche l'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, rompe gli indugi con provvedimenti molto pesanti contro Russia e Bielorussia. Licenzaa squadre dei due Paesi, cancellazione degli eventi in Russia e Bielorussia e veto sulla loro partecipazione a eventi internazionali come Nazionale con effetto immediato.Anche l'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, rompe gli indugi con provvedimenti molto pesanti contro Russia e Bielorussia. Licenzaa squadre dei due Paesi, cancellazione degli eventi in Russia e Bielorussia e veto sulla loro partecipazione a eventi internazionali come Nazionale con effetto immediato. Ciclismo, revocata la sospensione di Lopez: l'Astana lo reintegra Miguel Angel Lopez è stato temporaneamente reintegrato dall’Astana. Ad annunciarlo è stata la squadra di ciclismo, che in una nota ha chiarito la posizione del corridore. Lo spagnolo era stato sospeso ...TOUR DE FRANCE - Già nel 2021 ci si era andati molto vicini con una media di 41,158 km/h, ma la velocità di questa edizione 109 è stata davvero folle. La media ...