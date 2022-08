Ciclismo | Giro di Polonia 2022 | classifica generale aggiornata dopo terza tappa | Ulissi e Sobrero in top-10

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ladeldila, la Krasnik-Przemysl di 237,9 chilometri. Il nuovo leader è il colombiano della Bora Hansgrohe Sergio Higuita, vincitore della frazione odierna e primo dellaproprio grazie agli abbuoni. Il sudamericano precede ora Pello Bilbao Lopez e Quinten Hermans, ma laè ancora cortissima con tutta la top-10 racchiusa in 10 secondi. Diegooccupa la quinta posizione con lo stesso tempo di Matteo, che è sesto. L’ORDINE DI ARRIVO DELLALa...

sportface2016 : #Ciclismo #TourdePologne L'ordine di arrivo della terza tappa del #GirodiPolonia - PerottiDiego85 : RT @Eurosport_IT: Van Vleuten leggendaria...ma non è l'unica ad aver centrato al doppietta Giro d'Italia - Tour de France ????????? C'è anch… - Eurosport_IT : Van Vleuten leggendaria...ma non è l'unica ad aver centrato al doppietta Giro d'Italia - Tour de France ????????? C'… - fisco24_info : Tour donne a Van Vleuten, vince anche ultima tappa: 33enne olandese dopo il Giro trionfa anche alla Grande Boucle - manumagicaemi : Dopo il Giro anche il #TDFF ! ???? Il #ciclismofemminile è realtà e queste atlete sono fortissime!!… -

Provincia Granda

Conferme giunte sia sul piano dei contenuti agonistici che delle emozioni in una domenica in cui, lungo ildella Rocca di Spoleto, ilsi è riproposto nella sua miglior veste, tra ...Sabato 1° ottobre Carpi tornerà così ad accogliere il grandeinternazionale, dopo la tappa Carpi - Reggio Emilia del "Donne" il 5 luglio scorso, e il passaggio del "d'Italia" il 18 ... Ciclismo: le prime maglie del Giro della Provincia Granda Il calendario del ciclismo di agosto parte con l'avvicinamento alla Vuelta España, il terzo e ultimo grande giro della stagione. Alcuni dei protagonisti attesi alla lotta per la maglia rossa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...