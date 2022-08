Chiellini: «Ancelotti uno dei migliori allenatori della storia» (Di lunedì 1 agosto 2022) Le parole di Giorgio Chiellini intervistato da Marca su Carlo Ancelotti: «I risultati parlano per lui, uno dei migliori allenatori del mondo» Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Marca. Di seguito le sue parole su Carlo Ancelotti e la nazionale Spagnola. Ancelotti – «Ancelotti? I risultati parlano per lui, è davvero un bravo ragazzo. Sono triste perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui perché è uno dei migliori della storia e sicuramente uno dei migliori degli ultimi 30 anni. Si parla di fortuna? I risultati parlano chiaro. Con quel palmares quale fortuna. Ho visto nelle ultime partite Marcelo e Toni Kroos sono in panchina a parlare con Carlo come vecchi amici. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Le parole di Giorgiointervistato da Marca su Carlo: «I risultati parlano per lui, uno deidel mondo» Giorgioha parlato ai microfoni di Marca. Di seguito le sue parole su Carloe la nazionale Spagnola.– «? I risultati parlano per lui, è davvero un bravo ragazzo. Sono triste perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui perché è uno deie sicuramente uno deidegli ultimi 30 anni. Si parla di fortuna? I risultati parlano chiaro. Con quel palmares quale fortuna. Ho visto nelle ultime partite Marcelo e Toni Kroos sono in panchina a parlare con Carlo come vecchi amici. ...

