Calenda a Letta | «Ho chiesto il minimo sindacale» E il leader del Pd riunisce la segreteria

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nel centrosinistra la via del campo largo continua ad essere costellata di ostacoli, tra veti e paletti posti da tutti i potenziali alleati di coalizione. E così, in attesa del...

Poi avverte 'Sedice no, sarà responsabile della rottura'. Mentre il ministro degli Esteri, presenta 'Impegno civico' insieme a Tabacci: 'Una formazione che non si rivolge a chi vuole sfasciare ...ritiene chenon si debba mettere a parlare di nuova imposta di successione "e improbabili doti ai diciottenni". Il tutto " mentre rischiamo il razionamento del gas ".(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2022 "A Letta abbiamo chiesto di non candidare Fratoianni nei collegi uninominali e Bonelli. Non candidare Di Maio ai collegi uninominali.Allo stesso modo noi non cand ...Calenda detta i suoi paletti mentre continua il dialogo per costruire un polo di Centrosinistra tra le forze moderate e social-progressiste.