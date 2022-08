BTp scende al 3% con la complicità del Bund. Scope conferma il rating sull’Italia (Di lunedì 1 agosto 2022) La discesa generale dei rendimenti obbligazionari per riflettere il rischio recessione aiuta anche i tassi italiani. Per l’agenzia di rating il rischio politico esiste, ma è meno allarmante. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 agosto 2022) La discesa generale dei rendimenti obbligazionari per riflettere il rischio recessione aiuta anche i tassi italiani. Per l’agenzia diil rischio politico esiste, ma è meno allarmante.

fisco24_info : BTp scende al 3% con la complicità del Bund. Scope conferma il rating sull’Italia: La discesa generale dei rendimen… - algirone : RT @francelenzi: il tasso del BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio. - FurioGarbagnati : RT @francelenzi: il tasso del BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio. - infoiteconomia : Borsa, Milano in leggero rialzo. Lo spread Btp/Bund scende a 223 punti - garbino : RT @francelenzi: il tasso del BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio. -