Ben Affleck tornerà a interpretare Batman anche in Aquaman 2

Ben Affleck è attualmente atteso nel film The Flash del 2023 e interpreterà ancora una volta Bruce Wayne alias Batman (così come Michael Keaton, vista la storia in chiave multiverso). Ma questa interpretazione non sembra segnare l'addio dell'attore al suo personaggio, visto che pare torni a vestire il mantello scuro di Batman anche nel sequel di Aquaman. Le informazioni erano state tenute riservate da Warner Bros e DC Comics fino ad ora. È stato l'attore Jason Momoa, interprete di Aquaman, a rivelare la notizia postando una foto significativa sul suo account Instagram. Attualmente sul set di Aquaman e il Regno Perduto per girare altre scene, Jason Momoa ha postato una foto con Ben Affleck nel suo "costume" da Bruce Wayne con la didascalia: "Bruce e ...

