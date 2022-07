Yacht a fuoco a Ponza: gli occupanti si gettano in mare, nessun ferito (Di domenica 31 luglio 2022) Uno Yacht di circa dodici metri è andato a fuoco ieri pomeriggio nelle acque di Ponza mentre si trovava di fronte alla spiaggia del Frontone, dove erano all’ancora molte altre imbarcazioni. Yacht a fuoco a Ponza per un cortocircuito, nessun ferito Lo scafo, un Fiart Forty Four, è stato letteralmente divorato dalle fiamme, forse per un cortocircuito improvviso che ha costretto gli occupanti a gettarsi tutti in mare prima che le lingue di fuoco avvolgessero completamente la barca. Ci sono volute circa quattro ore per spegnere l’incendio divampato ieri pomeriggio sullo scafo. Intervenuta per spegnere le fiamme la guardia costiera, che ha utilizzato gli idranti di un aliscafo per domare le ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 31 luglio 2022) Unodi circa dodici metri è andato aieri pomeriggio nelle acque dimentre si trovava di fronte alla spiaggia del Frontone, dove erano all’ancora molte altre imbarcazioni.per un cortocircuito,Lo scafo, un Fiart Forty Four, è stato letteralmente divorato dalle fiamme, forse per un cortocircuito improvviso che ha costretto glia gettarsi tutti inprima che le lingue diavvolgessero completamente la barca. Ci sono volute circa quattro ore per spegnere l’incendio divampato ieri pomeriggio sullo scafo. Intervenuta per spegnere le fiamme la guardia costiera, che ha utilizzato gli idranti di un aliscafo per dole ...

Agenzia_Ansa : Yacht a fuoco a Ponza, occupanti si buttano in mare: nessun ferito. Di fronte alla spiaggia del Frontone, in azione… - infoitinterno : Yacht a fuoco a Ponza, gli occupanti si buttano in mare - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Yacht a fuoco a Ponza, occupanti si buttano in mare: nessun ferito. Di fronte alla spiaggia del Frontone, in azione i soc… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Yacht a fuoco a Ponza, occupanti si buttano in mare: nessun ferito. Di fronte alla spiaggia del Frontone, in azione i soc… - infoitinterno : Paura a Ponza: yacht prende fuoco davanti alla spiaggia del Frontone -