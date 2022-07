Vidal, ecco primo gol con la maglietta del Flamengo – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) Arturo Vidal dopo l’esordio al Flamengo della settimana scorsa trova il gol alla sua seconda apparizione su calcio di rigore Dopo l’esordio della settimana scorsa, arriva per Vidal anche la prima rete con la maglia rossonera del Flamengo. Arturo Vidal scores his first goal for Flamengo! ? ?? pic.twitter.com/LfAvKTnchg— CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) July 31, 2022 Nella partita vinta per 4-1 contro l’Atletico Goianense, Vidal ha trovato il terzo gol del match trasformando un calcio di rigore: conclusione bassa e rasoterra con il portiere che intuisce, ma non può arrivarci. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Arturodopo l’esordio aldella settimana scorsa trova il gol alla sua seconda apparizione su calcio di rigore Dopo l’esordio della settimana scorsa, arriva peranche la prima rete con la maglia rossonera del. Arturoscores his first goal for! ? ?? pic.twitter.com/LfAvKTnchg— CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) July 31, 2022 Nella partita vinta per 4-1 contro l’Atletico Goianense,ha trovato il terzo gol del match trasformando un calcio di rigore: conclusione bassa e rasoterra con il portiere che intuisce, ma non può arrivarci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

