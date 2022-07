Torna il pubblico nella Notte della Taranta | Stromae super ospite

Leggi su velvetmag

(Di domenica 31 luglio 2022) L’estate in Puglia non è la stessa senza la, tra i festival musicali, ma anche dell’arte in generale, più attesi di tutta la stagione. Un vero patrimonio per l’estate italiana che riesce a mescolare ogni anno in un modo diverso tradizione e contemporaneità. Quest’anno saràilatteso il prossimo 27 agosto. Anche quest’anno si apre una nuova edizione, tra i festival italiani più attesi dell’estate. Il perfetto compromesso tra tradizione e contemporaneità, che da ben 25 anni porta in scena l’arte italiana e internazionale. Si terrà anche questa volta nel paese di Melpignano in provincia di Lecce, in Puglia, il prossimo 27 agosto il concertone che ...