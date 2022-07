Storia d’amore già finita con Zakaria: la notizia divide la tifoseria che chiede chiarezza (Di domenica 31 luglio 2022) Denis Zakaria è stato uno dei grandi punti di forza della seconda parte della stagione della Juve, per questo nessuno ne verrebbe l’addio. I cambiamenti in seno alla Juventus nel prossimo campionato saranno davvero moltissimi, con i bianconeri che però dovranno fare di tutto e di più per riuscire a mantenere i loro giocatori migliori, con Denis Zakaria che non può essere assolutamente toccato, ma purtroppo lo svizzero potrebbe diventare una pedina di scambio essenziale per poter sistemare il bilancio. Ansa FotoCi sono stati moltissimi acquisti negli ultimi anni da parte della Juventus, con molti di essi che hanno rappresentato davvero dei veri e propri buchi nell’acqua, ma per quanto riguarda Denis Zakaria sicuramente siamo di fronte a un giocatore che potrebbe davvero rappresentare il futuro di Madama. Le qualità dell’elvetico non ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 31 luglio 2022) Denisè stato uno dei grandi punti di forza della seconda parte della stagione della Juve, per questo nessuno ne verrebbe l’addio. I cambiamenti in seno alla Juventus nel prossimo campionato saranno davvero moltissimi, con i bianconeri che però dovranno fare di tutto e di più per riuscire a mantenere i loro giocatori migliori, con Denische non può essere assolutamente toccato, ma purtroppo lo svizzero potrebbe diventare una pedina di scambio essenziale per poter sistemare il bilancio. Ansa FotoCi sono stati moltissimi acquisti negli ultimi anni da parte della Juventus, con molti di essi che hanno rappresentato davvero dei veri e propri buchi nell’acqua, ma per quanto riguarda Denissicuramente siamo di fronte a un giocatore che potrebbe davvero rappresentare il futuro di Madama. Le qualità dell’elvetico non ...

