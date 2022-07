Sicurezza a Pisa: in corso i lavori per l’installazione di altre telecamere (Di domenica 31 luglio 2022) L’amministrazione comunale punta sulla Sicurezza. lavori in corso a Pisa in tre distinti quartieri per ampliare la rete di videosorveglianza della città della Torre Pendente. Sono otto le nuove telecamere in corso di installazione: quattro in zone limitrofe a corso Italia, due al Cep e due a Pisanova. Nel dettaglio, gli otto dispositivi di Sicurezza vengono così posizionati: uno in via Turati all’intersezione con via Pascoli, uno in via Cottolengo all’intersezione con via D’Azeglio-Via Mazzini, uno in Via Mazzini, uno in via Benedetto Croce in prossimità del Loggiato; due tra via Michelangelo e piazzale Donatello e 2 in via Malagoli e via Russo. I lavori in corso attualmente riguardano gli scavi da ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 31 luglio 2022) L’amministrazione comunale punta sullainin tre distinti quartieri per ampliare la rete di videosorveglianza della città della Torre Pendente. Sono otto le nuoveindi installazione: quattro in zone limitrofe aItalia, due al Cep e due anova. Nel dettaglio, gli otto dispositivi divengono così posizionati: uno in via Turati all’intersezione con via Pascoli, uno in via Cottolengo all’intersezione con via D’Azeglio-Via Mazzini, uno in Via Mazzini, uno in via Benedetto Croce in prossimità del Loggiato; due tra via Michelangelo e piazzale Donatello e 2 in via Malagoli e via Russo. Iinattualmente riguardano gli scavi da ...

