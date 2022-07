SBK | Warm up a Most | Rinaldi è il più veloce di tutti su Ducati

(Di domenica 31 luglio 2022) Un italiano primeggia in questa prova della Superbike. La SBK ha mandato in pista ilup di(Repubblica Ceca) in attesa della gara che chiuderà questo lungo weekend dedicata ad una delle categorie più seguite delle due ruote. Ottima la prova di Michael Rubenche ha ruggito in sella alla suastaccando il miglior tempo su pista e mettendosi alle spalle i soliti Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, vincitore ieri di Gara 1. SBK,up a: l’ordine di arrivo Photo Credit Andrea BonoraEcco l’ordine di arrivo scaturito dalup della SBK di scena in Repubblica Ceca: Cla # Pilota Moto Giri Tempo Gap Distacco km/h 1 21 Michael Ruben ...

P300it : SBK / Supersport | GP Repubblica Ceca 2022, sintesi dei warm-up ? di Alyoska Costantino ?? - corsedimoto : SUPERBIKE - Michael Rinaldi velocissimo nei quindici minuti di warm up: vuole riscattare gara 1 andata storta. Alex… -

IlUp ha visto il pilota tedesco in buona forma, sembrando subito a suo agio con le modifiche ...è trovato a lottare con piloti di grande esperienza che hanno già raggiunto almeno un podio in. ......2022 Ore 8.40up Moto3, Moto2 e MotoGP Ore 11.00 - gara Moto3 Ore 12.20 - gara Moto2 Ore 14.00 - gara MotoGP Guarda anche Superbike Da Valentino Rossi a Max Biaggi, la MotoGP fa visita alla...Michael Rinaldi velocissimo nei quindici minuti di warm up: vuole riscattare gara 1 andata storta. Alex Lowes non correrà la sprint ...SBK: "Ho provato a frenare e a prendere i riferimenti per il primo giro, ma mi sono accorto di essere troppo veloce, così ho aperto il gas per liberarmi. Partivo dall’ 8° posizione e avevo bisogno di ...