OP:OP – Recensione (Di domenica 31 luglio 2022) OP:OP -Un dj/producer house e un batterista rock fusi in un viaggio ritmico multietnico. Un duo siciliano ispirato dai suoni del mondo mescola strumenti analogici ed elettronica per produrre un groove downtempo libero da stilemi. Dopo anni di djing e parties, OP:OP si trasforma in modo del tutto naturale in un progetto concreto, presentandosi per la prima volta nel 2022 con un EP contenente quattro brani. Ascolta OP:OP su Spotify. first appeared on Atom Heart Magazine.

