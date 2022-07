Morata Juve, poche speranze: servirebbe una super offerta (Di domenica 31 luglio 2022) Morata Juve, una sola strada per convincere l’Atletico Madrid a privarsi dell’attaccante: serve una super offerta ai bianconeri La Juventus non molla la presa per Alvaro Morata. L’attaccante, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto, è la priorità dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia resta molto difficile convincere gli spagnoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, solamente un’offerta molto importante a livello economico potrebbe convincere i Colchoneros a lasciare andare il numero 9, così da avere la liquidità necessaria all’acquisto del sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), una sola strada per convincere l’Atletico Madrid a privarsi dell’attaccante: serve unaai bianconeri Lantus non molla la presa per Alvaro. L’attaccante, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto, è la priorità dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia resta molto difficile convincere gli spagnoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, solamente un’molto importante a livello economico potrebbe convincere i Colchoneros a lasciare andare il numero 9, così da avere la liquidità necessaria all’acquisto del sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

