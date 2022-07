LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Sainz al comando, Verstappen passa Leclerc con vantaggio di gomma (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DEL SORPASSO DI Leclerc ALL’ESTERNO SU RUSSELL 41° giro/70 CLAMOROSO!!!!!! ERRORE DI Verstappen!! L’olandese volava ma è finito in testa-coda alla penultima curva! 41° giro/70 Verstappen attacca Leclerc con il DRS e lo passa in curva 1! Clamorosa rimonta dell’olandese! Il grip non ha paragoni 40° giro/70 Leclerc prova a scaldare a fatica le hard, con Verstappen che vola con le medie 40° giro/70 Leclerc rientra in terza posizione dietro a Sainz e Hamilton, poi Perez e Verstappen che passa Russell con doppio record nel T2 e T3 40° giro/70 Si ferma Leclerc! Anche Russell! 39° giro/70 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DEL SORPASSO DIALL’ESTERNO SU RUSSELL 41° giro/70 CLAMOROSO!!!!!! ERRORE DI!! L’olandese volava ma è finito in testa-coda alla penultima curva! 41° giro/70attaccacon il DRS e loin curva 1! Clamorosa rimonta dell’olandese! Il grip non ha paragoni 40° giro/70prova a scaldare a fatica le hard, conche vola con le medie 40° giro/70rientra in terza posizione dietro ae Hamilton, poi Perez echeRussell con doppio record nel T2 e T3 40° giro/70 Si ferma! Anche Russell! 39° giro/70 ...

SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc supera Russell con una staccata clamorosa! - #Ungheria #DIRETTA:… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - Formula1WM : Giro 40/70 - Gomma Hard per Leclerc, rientra in P3 alle spalle di Sainz e Hamilton. Gomma Media per Russell in… -