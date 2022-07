Le due sorelle-amiche travolte dal Frecciarossa Ricostruiti gli ultimi istanti Una voleva salvare l’altra

(Di domenica 31 luglio 2022) Le 6.30, la stazione di Rimini. Una ragazzina vestita di nero disperata perche’ le avevano rubato il cellulare, un’altra accanto a lei con uno spolverino verde e un paio di stivali neri in mano. Cosi’ una accanto alGiulia e Alessia, quasi ondeggiando, si sono allontanate e sono andate incontro alla morte. Insieme fino alla fine, fino all’estremo tentativo di una cheche stava sui binari. “Una sorella come migliore amica”, scriveva sulle storie di Instagram Giulia, 17 anni, la piu’ grande, capelli lisci, neri, nei video con Alessia, la piu’ piccola, anche lei capelli lunghi. Sempre insieme, nella vita e sui social, le foto, i video con la musica del cuore, da Tedua a Jack La Furia. Gli scatti a giugno in Sardegna, in Costa Rei, dopo la fine della scuola. Gli...

