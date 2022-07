Lasciano la bimba di 2 mesi in auto al caldo e con i finestrini chiusi. Tolta la genitorialità alla coppia (Di domenica 31 luglio 2022) Sospesa la genitorialità a una coppia per avere lasciato la loro figlia di appena 2 mesi in auto, al caldo e con i finestrini chiusi mentre erano impegnati in una discussione. E’ accaduto a Borgo Montello, in provincia di Latina. La bimba, dopo qualche giorno di osservazione in ospedale, sarà affidata ad un istituto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) Sospesa laa unaper avere lasciato la loro figlia di appena 2in, ale con imentre erano impegnati in una discussione. E’ accaduto a Borgo Montello, in provincia di Latina. La, dopo qualche giorno di osservazione in ospedale, sarà affidata ad un istituto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

