MarcoBarzaghi : #Onana possibile titolare stasera! ??PROBABILE FORMAZIONE #InterLione di stasera INTER(3-5-2): #Onana; #Skriniar,… - FcInterNewsit : Onana: 'La maglia dell'Inter un orgoglio. Scudetto? Abbiamo l'obbligo di vincere sempre' - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambros… - PianetaMilan : #Inter, #Onana: “Abbiamo l’obbligo di vincere. #Scudetto? Ci proveremo” - zazoomblog : Inter Onana chiama i tifosi: 'A loro posso dire una cosa sola' - #Inter #Onana #chiama #tifosi: -

Ora l'deve decidere se far quadrare i conti vendendo Dumfries, oppure risparmiare altrove ... Asllani è un ottimo vice Brozovic, sulle fasce c'è anche l'emergente Bellanova,studia da erede ...Commenta per primo Intervistato daTv, il portiere nerazzurro, André, si è detto fiducioso per la qualità del gruppo di cui fa parte. 'Ho fiducia in questa squadra, in questi giocatori. Qui ci sono grandi giocatori e credo ...Il mercato dell'Inter potrebbe essere vicino ad una nuova svolta: la fase finale della sessione potrebbe dunque regalare nuovi acquisti.Dopo aver smarrito lo scudetto bis nella volata col Milan, l'Inter di Inzaghi si presenta agguerrita e di nuovo col ruolo di favorita. La partenza sprint del mercato, col ritorno in prestito del golea ...