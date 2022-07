Il ritardo del treno e la sensazione di essere finito in Sliding Doors: per me ci vuole una class action (Di domenica 31 luglio 2022) Nel film Sliding Doors, la vita di Helen Quilley-Gwyneth Paltrow si divide in due dimensioni parallele a seconda che lei prenda la metropolitana – Helen torna a casa, trova il fidanzato Gerry a letto con l’ex Lydia, si rifà una vita con James e alla fine muore investita da una macchina – o la perda – Helen rientra a casa più tardi, Lydia è già andata via, ma alla fine la storia con Gerry finisce lo stesso e lei incontra James in un altro contesto. Il film, girato da Peter Howitt, nasce dallo spunto del regista polacco Krzysztof Kie?lowski, ossessionato dal tema del destino e del libero arbitrio. Dopo l’uscita nelle sale nel 1998, Sliding Doors si è rapidamente cementificato nell’immaginario collettivo per la sua capacità di mostrare come un piccolo contrattempo quotidiano possa generare ripercussioni inimmaginabili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Nel film, la vita di Helen Quilley-Gwyneth Paltrow si divide in due dimensioni parallele a seconda che lei prenda la metropolitana – Helen torna a casa, trova il fidanzato Gerry a letto con l’ex Lydia, si rifà una vita con James e alla fine muore investita da una macchina – o la perda – Helen rientra a casa più tardi, Lydia è già andata via, ma alla fine la storia con Gerry finisce lo stesso e lei incontra James in un altro contesto. Il film, girato da Peter Howitt, nasce dallo spunto del regista polacco Krzysztof Kie?lowski, ossessionato dal tema del destino e del libero arbitrio. Dopo l’uscita nelle sale nel 1998,si è rapidamente cementificato nell’immaginario collettivo per la sua capacità di mostrare come un piccolo contrattempo quotidiano possa generare ripercussioni inimmaginabili ...

AlbertoBagnai : Fa un po’ impressione leggere queste cose dieci anni dopo: - ilfattoblog : Il ritardo del treno e la sensazione di essere finito in Sliding Doors: per me ci vuole una class action - ZonaBianconeri : RT @danko_1983: La partita con il #RealMadrid evidenzia le carenze sulle fasce. Si deve intervenire immediatamente sul mercato. #Vlahovic g… - danko_1983 : La partita con il #RealMadrid evidenzia le carenze sulle fasce. Si deve intervenire immediatamente sul mercato.… - nuv_mon57 : RT @Leonard1306___: Se volete scongiurare il ritorno del fascismo o di regimi totalitari vi informo che siete solo in ritardo di due anni e… -