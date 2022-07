Il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci è l’ex di Roberta Morise? (Di domenica 31 luglio 2022) Ci sono novità in amore per Elisabetta Gregoraci, ci sarebbe un nuovo fidanzato per l’ex moglie di Briatore. Si mormora che Elisabetta Gregoraci sia fidanzata con l’ex di Roberta Mortise. Il gossip infiamma ancora di più l’estate già rovente perché il lui protagonista potrebbe davvero essere Giulio Fratini. Fino a qualche mese fa Fratini era il compagno di Roberta Morise e sembra che tra i due non sia finita per niente bene. Ricordiamo anche che c’è il dubbio che Fratini abbia tradito la conduttrice di Camper con Aida Yespica. Il tutto si complica, nessuna conferma ma adesso la Gregoraci e Fratini sono al centro della cronaca rosa perché avvistati più volti insieme. Elisabetta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 luglio 2022) Ci sono novità in amore per, ci sarebbe un nuovopermoglie di Briatore. Si mormora chesia fidanzata condiMortise. Il gossip infiamma ancora di più l’estate già rovente perché il lui protagonista potrebbe davvero essere Giulio Fratini. Fino a qualche mese fa Fratini era il compagno die sembra che tra i due non sia finita per niente bene. Ricordiamo anche che c’è il dubbio che Fratini abbia tradito la conduttrice di Camper con Aida Yespica. Il tutto si complica, nessuna conferma ma adesso lae Fratini sono al centro della cronaca rosa perché avvistati più volti insieme....

gubblebumLOKI : @iwannahugbucky neanche io, mi è uscito un post su ig in cui dicono che stia passando le vacanze in italia col pres… - DonnaGlamour : Chi è Michal Filip, pallavolista e presunto fidanzato di Paola Egonu - deserveulrh : posso dire che mi merito un applauso per tutte le scene cute che mi immagino con un presunto fidanzato che non avrò… - IsaeChia : Andrea Delogu rivela come lei e Stefano De Martino hanno reagito alle voci di un presunto flirt tra di loro La co… - BITCHYFit : Richard Madden in Italia con il presunto fidanzato famoso -