anperillo : #Leclerc pesantemente danneggiato dalle strategie del team. Solo sesto nella gara che poteva riaprire i giochi.… - annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - carlosibilia : Adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo. Giustizia sociale e tutela ambientale sono al centro del nos… - JackTerron : nell'arco del quadro legale e istituzionale vigente. la capisco benissimo la politica, mi annoia quella che a voi a… - Gazzetta_it : Giochi del #Commonwealth Walls vola tra la folla. In ospedale anche uno spettatore #birmingham -

Terribile incidente oggi sulla pistaLee Valley VeloPark di Birmingham, dove si stanno svolgendo le prove di ciclismo deiCommonwealth. Nel corso dell'ultimo giro delle qualificazioni dello Scratch, otto corridori sono andati a terra e uno di loro, il campione olimpico di Tokyo nell'Omnium, il 24enne inglese ...Commonwealth, incidente in pista: il ciclista inglese Matthew Walls, 24 anni, è volato sulla folla atterrando tra gli spettatori.Commonwealth , incidente in pista: il ciclista ...92' Termina qui il match. 91' Apertura millimetrica di Florenzi che trova Leao in area: Rafa mette giù e prova a piazzarla, la palla termina a lato di poco. 90' Due minuti ...