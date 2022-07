F1, la griglia di partenza di oggi: schieramento GP Ungheria, programma, orario, programma TV8 in chiaro (Di domenica 31 luglio 2022) Sarà George Russell a scattare dalla pole position oggi per quel che riguarda il Gran Premio di Ungheria, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota inglese della Mercedes ha scritto una pagina di storia, andando a centrare la sua prima partenza al palo della carriera al 73° tentativo, precedendo di un soffio Carlos Sainz e di poco meno di 2 decimi Charles Leclerc. Alle sue spalle un sempre brillante Lando Norris, quindi le due Alpine con Esteban Ocon e Fernando Alonso. Solamente settimo Lewis Hamilton, mentre le Red Bull partiranno dalla pancia del gruppo. Decimo Max Verstappen, davanti a Sergio Perez, per una gara tutta in rimonta. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad Esteban Ocon, al termine di una corsa nella quale accadde letteralmente di tutto. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Sarà George Russell a scattare dalla pole positionper quel che riguarda il Gran Premio di, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota inglese della Mercedes ha scritto una pagina di storia, andando a centrare la sua primaal palo della carriera al 73° tentativo, precedendo di un soffio Carlos Sainz e di poco meno di 2 decimi Charles Leclerc. Alle sue spalle un sempre brillante Lando Norris, quindi le due Alpine con Esteban Ocon e Fernando Alonso. Solamente settimo Lewis Hamilton, mentre le Red Bull partiranno dalla pancia del gruppo. Decimo Max Verstappen, davanti a Sergio Perez, per una gara tutta in rimonta. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad Esteban Ocon, al termine di una corsa nella quale accadde letteralmente di tutto. ...

SkySportF1 : ?? New entry nella storia della F1 ? Russell firma la prima pole in carriera La griglia ? - infoitsport : F1, griglia di partenza: le Ferrari seconda e terza dietro Russell - egidio_gialdini : Budapest, sabato 30 luglio 2022 Gli highlights delle qualifiche per la composizione della griglia di partenza in vi… - egidio_gialdini : Budapest, sabato 30 luglio 2022 la cronaca delle qualifiche per la composizione della griglia di partenza in vista… - DotMaxG72 : @_talebanikov Ma infatti, giusto così. Siamo sempre 6-7imi alla griglia di partenza, dice il vero Biazin -