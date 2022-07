F1, GP Ungheria 2022. La doppietta Ferrari è alla portata. Saranno cruciali… la partenza e la pazienza! (Di domenica 31 luglio 2022) Alle ore 15.00 di questo pomeriggio scatterà il Gran Premio d’Ungheria, tredicesimo dei ventidue atti destinati a comporre l’edizione 2022 del Mondiale di F1. Sarà la quarta gara nell’arco di cinque settimane, ma l’ultima prima della lunga pausa estiva che caratterizzerà quasi tutto il mese di agosto. Proprio questa dinamica rende l’appuntamento magiaro un potenziale spartiacque in vista della seconda parte della stagione, poiché il suo esito potrebbe condizionare i connotati di tutta la fase tardo estiva – autunnale del Circus. Infatti la gara dell’Hungaroring assomiglia tanto a un’ultima spiaggia per le ambizioni iridate di Charles Leclerc e della Ferrari, attualmente staccati rispettivamente di 63 punti da Max Verstappen nel Mondiale piloti e di 82 lunghezze dalla Red Bull nella classifica costruttori. Le ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Alle ore 15.00 di questo pomeriggio scatterà il Gran Premio d’, tredicesimo dei ventidue atti destinati a comporre l’edizionedel Mondiale di F1. Sarà la quarta gara nell’arco di cinque settimane, ma l’ultima prima della lunga pausa estiva che caratterizzerà quasi tutto il mese di agosto. Proprio questa dinamica rende l’appuntamento magiaro un potenziale spartiacque in vista della seconda parte della stagione, poiché il suo esito potrebbe condizionare i connotati di tutta la fase tardo estiva – autunnale del Circus. Infatti la gara dell’Hungaroring assomiglia tanto a un’ultima spiaggia per le ambizioni iridate di Charles Leclerc e della, attualmente staccati rispettivamente di 63 punti da Max Verstappen nel Mondiale piloti e di 82 lunghezze dRed Bull nella classifica costruttori. Le ...

