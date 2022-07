Elezioni: Speranza, 'destra pericolosa, non dividere il campo' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Invito tutti alla riflessione. So che è molto dura, i toni forti di Conte e la posizione ferma del Pd danno il quadro di una rottura oggi insanabile, ma continuerò a dire fino all'ultimo che l'avversario è la destra e che dividendo il campo dell'alternativa la stiamo favorendo. A tutti chiedo di non sottovalutare le conseguenze di questa spaccatura nei collegi". Così Roberto Speranza al Corriere della Sera. "Questa pessima legge elettorale premia la capacità di unirsi. La destra, dopo essere stata divisa durante l'esperienza del governo Draghi, ha cercato la strada del voto e si è riunita con un accordo di potere che la rende molto competitiva. Noi abbiamo fatto il contrario, siamo stati tre anni insieme e ora ci siamo divisi. Eppure i sondaggi sono chiari. Per Pagnoncelli i partiti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Invito tutti alla riflessione. So che è molto dura, i toni forti di Conte e la posizione ferma del Pd danno il quadro di una rottura oggi insanabile, ma continuerò a dire fino all'ultimo che l'avversario è lae che dividendo ildell'alternativa la stiamo favorendo. A tutti chiedo di non sottovalutare le conseguenze di questa spaccatura nei collegi". Così Robertoal Corriere della Sera. "Questa pessima legge elettorale premia la capacità di unirsi. La, dopo essere stata divisa durante l'esperienza del governo Draghi, ha cercato la strada del voto e si è riunita con un accordo di potere che la rende molto competitiva. Noi abbiamo fatto il contrario, siamo stati tre anni insieme e ora ci siamo divisi. Eppure i sondaggi sono chiari. Per Pagnoncelli i partiti di ...

Giorgiolaporta : A #Speranza e #Lamorgese sostenitori degli idranti, degli obblighi e delle multe, un caro saluto dal popolo dei… - AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - DSantanche : Mentre si buttavano milioni di € in banchi a rotelle #FdI chiedeva a #governo di investire in impianti di ventilazi… - TV7Benevento : Elezioni: Speranza, 'destra pericolosa, non dividere il campo' - - CIsmaele : RT @dad0826: L’astensionista non è altro che un Piddino Novax, che pur di non votare a destra, preferisce farsi inchiappettare per altri 5… -