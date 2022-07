Elezioni: Letta, 'voglio dare una notizia a Salvini, anche io mangio salsicce e sudo' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "mangio anche io salsicce e sudo. voglio dare una notizia a Salvini". Lo ha detto Enrico Letta alla Festa di Villalunga. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "iouna". Lo ha detto Enricoalla Festa di Villalunga.

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - petergomezblog : Imposta di successione per i super-ricchi per aiutare i diciottenni, tutti non solo a destra contro Letta. Renzi: “… - Agenzia_Italia : Il leader di Azione ribadisce il no a un fronte unico con i 5 Stelle per le elezioni di settembre. E risponde a Let… - LuciaLaVita1 : RT @sandroz_it: Una domanda a #Letta : Ma se perdi le elezioni torni in Francia e per sempre ??? - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'voglio dare una notizia a Salvini, anche io mangio salsicce e sudo' - -