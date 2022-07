(Di domenica 31 luglio 2022) ALESSANDRIA D’EGITTO (ITALPRESS) –vince l’oro aidiModerno, in corso ad Alessandria D’Egitto, ed entra nella storia. L’atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest) ha centrato l’impresa 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra atleta azzurra ad aver vinto ilmondiale nel 2005. Alle spalle della, protagonista assoluta dell’intera finale, ha chiuso l’ungherese Michelle Gulyas, bronzo all’atleta turca Ilke Ozyuksel.“Sono felicissima di questo risultato, il mioMondiale – ha commentato la neo campionessa del mondo – L’Egitto sembra essere un posto fortunato per me per ...

Agenzia_Ansa : Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo di pentathlon moderno. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul pod… - Coninews : ELENA SUL TETTO DEL MONDO ?? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Elena… - giomalago : Un oro per la storia! Elena #Micheli da impazzire: sale sul tetto del Mondo #pentathlonmoderno ad Alessandria d'Egi… - vivereitalia : Elena Micheli oro ai Mondiali di Pentathlon 'Felice per primo titolo' - rietin_vetrina : Elena Micheli è Campionessa del Mondo di Pentathlon moderno. Le sue radici affondano a Cantalice -

ALESSANDRIA D'EGITTO -vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e ...Un luogo della storia come Alessandria d'Egitto ha fatto da palcoscenico all' impresa non meno storica di, 23enne romana, fresca campionessa mondiale di una disciplina completa ed impegnativa come il pentathlon moderno . Nella rassegna iridata l'azzurra del Centro Sportivo Carabinieri - ...Il titolo iridato conquistato ad Alessandria d'Egitto mancava da 17 anni, dopo il podio di Claudia Corsini. Percorso netto nell'equitazione e bonus round nella scherma, ora la campionessa guarda alle ...Un luogo della storia come Alessandria d’Egitto ha fatto da palcoscenico all’impresa non meno storica di Elena Micheli, 23enne romana, fresca campionessa ...