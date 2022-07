Dayane Mello non ne può più | La rabbia è tanta | stanno approfittando del suo nome

Leggi su direttanews

(Di domenica 31 luglio 2022) La modella si sfoga sui social: questa volta hanno esagerato, gli haters si accaniscono con la sua privacy ma lei li asfalta(GF VIP 5)Il gossip torna a parlare della showgirl. Dopo che la modella ha partecipato al Grande Fratello Vip ha spopolato anche in Italia, continuando poi a farsi conoscere con il programma parallelo in Brasile, per poi tornare ancora una volta in Italia a La Pupa e il Secchione party. Proprio per via di questa popolarità acquisita,ha sempre amato la provocazione: spesso si fa vedere in giro per Milano con le sue amiche, baciandole appassionatamente davanti la fotocamera dei paparazzi. Insomma, chi la segue conosce il suo carattere e sa quanto ami far parlare di sé, ma è anche vero che tutto ha un limite. Nell’ultimo periodo hanno iniziato a ...