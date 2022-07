Traffico Roma del 30-07-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Sabato mattina di pioggia sulle strade die con incidenti che potrebbero rallentare ilsu Corso Francia altezza Vigna Stelluti sul lungotevere in Augusta e sulla Viale Vaticano nel incidenti coinvolti veicoli a due ruote sulla via Ardeatina un incendio fuorialtezza via della Falcognana procedere con prudenza ricordiamo giorni fa un incendio tra il mio amore via di Trigoria in via di Porta medaglia a Monteverde lavori Questa mattina in via di Donna Olimpia chiusa verso Villa Pamphili aest chiusa per lavori via Raul follerau dettagli di queste le notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ ...