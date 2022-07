Raspadori Napoli, la Juventus prova l’inserimento a sorpresa (Di sabato 30 luglio 2022) Raspadori, possibile inserimento della Juve: è l’alternativa a Morata La Juventus è a caccia di una punta anche perchè Chiesa non potrà essere a disposizione all’inizio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 30 luglio 2022), possibile inserimento della Juve: è l’alternativa a Morata Laè a caccia di una punta anche perchè Chiesa non potrà essere a disposizione all’inizio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - capuanogio : Il #Napoli ha chiesto #Raspadori al #Sassuolo, forte anche del sì del giocatore (contratto quinquennale da 2,5 nett… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - infoitsport : Napoli in pressing su Raspadori: De Laurentiis e Giuntoli preparano l'assalto decisivo - infoitsport : Raspadori al Napoli? Savoldi: 'Condivido la scelta, ma solo se l'idea è cambiare modulo' -