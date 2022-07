Pedullà: “Raspadori ha scelto il Napoli, il Sassuolo sa che è difficile trattenerlo” (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli e Raspadori: un matrimonio vicino. Ne parla Alfredo Pedullà: Giacomo Raspadori ha scelto il Napoli e non ha intenzione di cambiare idea. I rumors della settimana scorsa, le ammissioni di ieri firmate Carnevali, l’ipotetico muro del Sassuolo con eventuale proposta di rinnovo rispetto al contratto in scadenza nel 2024 è destinato a restare tale. Il Sassuolo è consapevole che sarebbe molto complicato trattenere Jack desideroso di fare una nuova esperienza, a maggior ragione dopo la partenza del suo “gemello” Scamacca, destinazione West Ham. E infatti per il momento non ci sarà alcuna proposta di rinnovo. Il Napoli ha programmato una spesa di 30 milioni, bonus compresi, ma deve prima aspettare che si materializzino alcune ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) Il: un matrimonio vicino. Ne parla Alfredo: Giacomohaile non ha intenzione di cambiare idea. I rumors della settimana scorsa, le ammissioni di ieri firmate Carnevali, l’ipotetico muro delcon eventuale proposta di rinnovo rispetto al contratto in scadenza nel 2024 è destinato a restare tale. Ilè consapevole che sarebbe molto complicato trattenere Jack desideroso di fare una nuova esperienza, a maggior ragione dopo la partenza del suo “gemello” Scamacca, destinazione West Ham. E infatti per il momento non ci sarà alcuna proposta di rinnovo. Ilha programmato una spesa di 30 milioni, bonus compresi, ma deve prima aspettare che si materializzino alcune ...

