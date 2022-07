Paura a Ponza | yacht prende fuoco davanti alla spiaggia del Frontone

(Di sabato 30 luglio 2022)– Momenti dinelle isole pontine, dove unoin rada nello specchio d’acquadel, a, è andato apoco dopo le 15.30 di sabato 30 luglio. Intervenuta per spegnere le fiamme la guardia costiera, non risultano persone ferite. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

FaroGuardia : Paura a Ponza, barca va a fuoco davanti alla spiaggia del Frontone. La colonna di fumo visibile da tutta l'isola… - News_24it : PONZA – Stanno facendo il giro del web alcune riprese di turisti e abitanti di Ponza dove si vede un motoscafo in f… - rep_roma : Paura a Ponza, barca va a fuoco davanti alla spiaggia del Frontone. La colonna di fumo visibile da tutta l'isola [a… -

Repubblica Roma

. Un'imbarcazione di circa 12 metri a motore ha preso improvvisamente fuoco nello specchio d'acqua antistante la frequentatissima spiaggia di Frontone. Quando hanno visto le fiamme tutti ...... splendidi gesti romantici, come la fuga in barca nel mare di. Una barca che parla di loro, ... quelli di una coppia come tante, che si ama, ma che ha quasidi mostrarlo, dopo aver superato ... Paura a Ponza, barca va a fuoco davanti alla spiaggia del Frontone. La colonna di fumo visibile da tutta l'isola Paura a Ponza per l’incendio di un’imbarcazione a motore in rada davanti alla spiaggia del Frontone, affollatissima in queste ore. Il rogo è divampato intorno alle 15 di ...Paura a Ponza per l’incendio di un’imbarcazione a motore in rada davanti alla spiaggia del Frontone, affollatissima a quell'ora del giorno ...