Omicidio Civitanova Marche | aggressore chiede scusa La moglie | Voglio solo giustizia

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 30 luglio 2022) Dovrà rispondere divolontario e rapina Filippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, residente a Salerno e operaio in una fonderia diAlta: è accusato di aver ucciso nel centro diun cittadino nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che a suo dire avrebbe importunato la sua fidanzata che l'accompagnava lungo Corso Umberto I. L'uomo è stato identificato e, dopo essere stato interrogato in Questura, è stato arrestato. L’udienza di convalida del fermo è prevista lunedì, in una saletta del carcere di Montacuto di Ancona: è accusato divolontario aggravato dai futili motivi e della rapina del cellulare della sua vittima. Alla base del gesto non ci sono motivi legati all'odio razziale: "Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara - hanno detto il ...