Mongolfiere e palloncini colorati in aria | show di colori in New Jersey

MarsicaLive

Al via il "New Jersey Lottery Festival of Ballooning": spettacolo di colori concolorati che riempiono i cieli del New Jersey, mentre prende il via il 39 Festival annuale della lotteria del New Jersey in mongolfiera. E' il piu' grande festival estivo di ...Per salutare il 27enne scomparso prematuramente, l'evento è iniziato con deilasciati volare in cielo e terminato con il lancio diluminose. 'Queiazzurri, il cui ... Una cena tra “canti stonati”, ricordi condivisi e sorrisi: II Memorial in ricordo di Andrea Tabacco Al via il 'New Jersey Lottery Festival of Ballooning'. E' il piu' grande evento estivo di mongolfiere e musica del Nord America ...Al via il 'New Jersey Lottery Festival of Ballooning': spettacolo di colori con mongolfiere e palloncini colorati che riempiono i cieli del ...