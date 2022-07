La moda raccontata attraverso la pubblicità: un racconto in 150 opere (Di sabato 30 luglio 2022) Life&People.it La nascita, lo sviluppo e il successo del fashion italiano raccontato attraverso il filtro della pubblicità. La mostra “moda e pubblicità in Italia 1850-1950”, in programma alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma) è un vero e proprio cammino visivo che testimonia quanto advertising e industria della moda siano strettamente collegati nella loro rispettiva iconicità. La moda cambia la società Ebbene sì. All’interno della Villa dei Capolavori parmigiana la moda italiana verrà (ri) presentata grazie agli strumenti di comunicazione che hanno contribuito alla sua diffusione. Dai cataloghi alla riviste, dai poster pubblicitari dei grandi magazzini passando per l’importanza del Cinema, ovvero la settima arte (a cui è stato dato ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 30 luglio 2022) Life&People.it La nascita, lo sviluppo e il successo del fashion italiano raccontatoil filtro della. La mostra “in Italia 1850-1950”, in programma alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma) è un vero e proprio cammino visivo che testimonia quanto advertising e industria dellasiano strettamente collegati nella loro rispettiva iconicità. Lacambia la società Ebbene sì. All’interno della Villa dei Capolavori parmigiana laitaliana verrà (ri) presentata grazie agli strumenti di comunicazione che hanno contribuito alla sua diffusione. Dai cataloghi alla riviste, dai poster pubblicitari dei grandi magazzini passando per l’importanza del Cinema, ovvero la settima arte (a cui è stato dato ...

