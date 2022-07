Juve, Allegri attende: la svolta sul mercato dipende da un bianconero (Di sabato 30 luglio 2022) L’infortunio di Paul Pogba ha messo in crisi la Juve. Ora c’è una decisione da prendere, da qui si andranno a delineare le strategie. La Juve si prepara ad un stagione che i tifosi sperano possa rivedere i bianconeri protagonisti. Il mercato ha visto la dirigenza fare dei passi importanti, portando a Torino giocatori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 luglio 2022) L’infortunio di Paul Pogba ha messo in crisi la. Ora c’è una decisione da prendere, da qui si andranno a delineare le strategie. Lasi prepara ad un stagione che i tifosi sperano possa rivedere i bianconeri protagonisti. Ilha visto la dirigenza fare dei passi importanti, portando a Torino giocatori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : De Ligt: 'Avevo scelto la Juve per Sarri, ma è rimasto solo un anno' In parole povere : Allegri? No grazie - EnricoTurcato : #DeLigt sta parlando ogni giorno da quando si è accasato al Bayern. Una stilettata alla Juventus, una ad Allegri,… - romeoagresti : Capitolo #Rovella. I club che finora lo hanno chiesto in prestito: Salernitana, Verona e Spezia. La #Juve, ad oggi,… - boccia921 : @GiovaAlbanese Vedo nei commenti che non capiscono cosa intendesse Danilo (che novità!). Parla di “Arroganza” come… - dydsix : @wazzaCN Ogni campionato fa storia a se. C'è da dire che allegri ora ha uomini per difesa da bunker(deligt nella su… -