Inter-Lione 2-2 | rimonta nerazzurra

(Adnkronos) – Inter e Lione pareggiano 2-2 nella gara amichevole giocata a Cesena. I francesi passano in vantaggio al 31? con Lacazette, che insacca di testa su cross da destra al termine di un'azione innescata dall'invenzione di Paquetà. Il Lione raddoppia al 50? con Cherki, che insacca coronando un micidiale contropiede transalpino. L'Inter rientra subito in partita con il gol di Lukaku, che usa le maniere forti e va a segno di testa al 51?. Al 65? Barella completa la rimonta. Percussione di Dumfries, imbucata di Lautaro e Barella fa centro con un morbido tocco: 2-2. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

