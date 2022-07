Inter, Gazzetta: “Lukaku e Lautaro, nerazzurri tutti su di loro” (Di sabato 30 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter dipende davvero dalla grande coppia d’attacco formata dal belga è l’argentino. “Distanza Ma da qui si parte. Da un’Inter che ha allargato la rosa delle alternative in rosa soprattutto a centrocampo. Ma se in quel reparto sarà possibile immaginare anche qualche gerarchia che cambia in corso d’opera, non si può dire la stessa cosa in attacco. Benintesi: anche Dzeko e Correa giocheranno le loro partite, in fondo lo imporrà un calendario serrato. Ma la lettura della griglia di partenza – volendo rubare il linguaggio alla Formula 1 – è facilmente leggibile. C’è tanto gap tra la prima fila e il resto del mondo che parla di gol.” “E si è visto anche in queste amichevoli estive, il riferimento è soprattutto a quel che è stato ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradipende davvero dalla grande coppia d’attacco formata dal belga è l’argentino. “Distanza Ma da qui si parte. Da un’che ha allargato la rosa delle alternative in rosa soprattutto a centrocampo. Ma se in quel reparto sarà possibile immaginare anche qualche gerarchia che cambia in corso d’opera, non si può dire la stessa cosa in attacco. Benintesi: anche Dzeko e Correa giocheranno lepartite, in fondo lo imporrà un calendario serrato. Ma la lettura della griglia di partenza – volendo rubare il linguaggio alla Formula 1 – è facilmente leggibile. C’è tanto gap tra la prima fila e il resto del mondo che parla di gol.” “E si è visto anche in queste amichevoli estive, il riferimento è soprattutto a quel che è stato ...

Gazzetta_it : #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - Gazzetta_it : Intervista a Nicola Berti: 'Inter, Skriniar non si tocca. E se esce un big vado sotto la sede a protestare...'… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi LUKAKU: INTER NON TI LASCIO PIU' Tutte le notizie - sportli26181512 : Lukaku-Lautaro: la stagione dell'Inter ruota attorno ai suoi 'Intoccabili': Lukaku-Lautaro: la stagione dell'Inter… - ElMik18 : @Gazzetta_it Ohhh un altro articoletto sull’Inter… la pravda interista non sì smentisce!!! -