GF Vip Party: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli verso la conduzione (Di sabato 30 luglio 2022) Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sarebbero stati scelti come conduttori della prossima edizione del GF Vip Party, disponibile su Mediaset Infinity. La nuova edizione del GF Vip Party sarà condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: l'indiscrezione arriva da TV Blog, i due ex gieffini saranno alla guida dell'appuntamento bisettimanale ospitato dalla piattaforma Mediaset Infinity. Mentre si va formando il cast del Grande Fratello Vip 7, l'ultima indiscrezione riguarda l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Antonino Spinalbese, gli autori del programma hanno deciso di chiamare alla guida del GF Vip Party a Soleil Sorge e Pierpaolo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 luglio 2022)sarebbero stati scelti come conduttori della prossima edizione del GF Vip, disponibile su Mediaset Infinity. La nuova edizione del GF Vipsarà condotta da: l'indiscrezione arriva da TV Blog, i due ex gieffini saranno alla guida dell'appuntamento bisettimanale ospitato dalla piattaforma Mediaset Infinity. Mentre si va formando il cast del Grande Fratello Vip 7, l'ultima indiscrezione riguarda l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Antonino Spinalbese, gli autori del programma hanno deciso di chiamare alla guida del GF Vip...

