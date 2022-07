F1 | risultati e classifica FP3 GP Ungheria 2022

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Un forte acquazzone e un vento violento hanno caratterizzato le prove libere 3 del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. Le difficili condizioni meteo hanno messo a dura prova i piloti, che hanno iniziato a trovare il feeling con il bagnato anche in vista delle qualifiche: la pioggia dovrebbe caratterizzare il turno che nel pomeriggio definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo in 1:43.364. Il pilota della Ferrari si lancia con ottimismo verso le qualifiche, riuscendo a precedere due vecchie glorie: Fernando Alonso è secondo al volante della Alpine, Sebastian Vettel terzo con la Aston Martin. Carlos Sainz è quarto con l’altra Ferrari a 0.919. Max Verstappen non ha brillato: il Campione del Mondo, leader della ...