F1 GP Ungheria | Leclerc | “Verstappen decimo? Ci concentriamo su noi stessi”

"Verstappen decimo? Ci concentriamo su noi stessi, ho faticato tantissimo con le gomme e ho molta incostanza nel metterle nella giusta finestra. Ho fatto fatica a mettere insieme il giro, ma abbiamo il passo gara e ci concentreremo su questo. Dobbiamo soltanto capire cosa sia successo alle gomme, sono sicuro che potremo rimontare domani". Queste le parole di Charles Leclerc dopo il terzo posto al volante della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SportRepubblica : Gp Ungheria, Russell in pole: 'La Mercedes sta tornando'. Leclerc: 'Fatica a gestire le gomme' - RaiNews : Sainz: sentivo di avere il passo per la pole, ci è sfuggita proprio nell'ultimo settore, ma congratulazioni a George - F1ingenerale_ : #F1 Carlos #Sainz conquista la seconda posizione nelle qualifiche del #HungarianGP, ecco le sue parole #Ferrari… -