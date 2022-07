Elezioni 2022, Conte: “Convinto che M5S sarà la sorpresa” (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Con la campagna elettorale in vista del voto delle Elezioni “cerchiamo di recuperare l’entusiamo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in collegamento con l’assemblea del M5S Lombardia, tenutasi a Palazzo Pirelli a Milano. “Vedo tanto entusiasmo che ritorna. E’ la prima volta nella storia repubblicana che si va a votare in estate e può succedere di tutto. Sono Convinto che ancora una volta saremo noi la sorpresa”. “Non abbiamo nulla di cui vergognarci, perché dalla legge anticorruzione al reddito di cittadinanza, dal Superbonus al taglio dei parlamentari e dei privilegi abbiamo realizzato tutti i nostri impegni. E questa è la ragione per cui oggi ci buttano fuori dal Palazzo. Lo avete visto plasticamente al Senato. Paghiamo un prezzo per la nostra coerenza”. “Pur non ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Con la campagna elettorale in vista del voto delle“cerchiamo di recuperare l’entusiamo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in collegamento con l’assemblea del M5S Lombardia, tenutasi a Palazzo Pirelli a Milano. “Vedo tanto entusiasmo che ritorna. E’ la prima volta nella storia repubblicana che si va a votare in estate e può succedere di tutto. Sonoche ancora una volta saremo noi la”. “Non abbiamo nulla di cui vergognarci, perché dalla legge anticorruzione al reddito di cittadinanza, dal Superbonus al taglio dei parlamentari e dei privilegi abbiamo realizzato tutti i nostri impegni. E questa è la ragione per cui oggi ci buttano fuori dal Palazzo. Lo avete visto plasticamente al Senato. Paghiamo un prezzo per la nostra coerenza”. “Pur non ...

