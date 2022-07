«Dopo di noi Eden con Antonella Clerici» Gaffe a In Onda – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 luglio 2022) David Parenzo - InEssere annunciati dal programma che precede è sempre una gran mossa, spesso sintomo di sintonia nella rete in cui si lavora. A patto, però, che non ti scambino per qualcun’altra. Ne sa qualcosa Licia Colò, che David Parenzo ha confuso in diretta con. Nelle battute conclusive della puntata di ieri di In, a Concita De Gregorio sono toccati i ringraziamenti di rito agli ospiti intervenuti in studio e in collegamento, mentre al collega l’annuncio della prima serata di La7: “di noi, ne abbiamo bisogno, c’è– Il Paradiso Terrestre con la“ afferma Parenzo. Così, a casaccio, senza un perché né un nesso, ricci biondi a parte che non sono di certo un’attenuante, e senza che nessuno ...