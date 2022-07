Calcio Estero Sky Sport, in diretta la Supercoppa Germania e Francia 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Il grande Calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Supercoppa di Germania e la Supercoppa di Francia, che di fatto avranno il compito di aprire ufficialmente la stagione 2022/2023 e che si disputeranno in gara secca.Sarà il preludio alla partenza della Bundesliga e della Ligue 1, i massimi campionati tedesco e francese, al via tra una settimana (da... Leggi su digital-news (Di sabato 30 luglio 2022) Il grandeinternazionale è sempre su Sky, anche con ladie ladi, che di fatto avranno il compito di aprire ufficialmente la stagione/2023 e che si disputeranno in gara secca.Sarà il preludio alla partenza della Bundesliga e della Ligue 1, i massimi campionati tedesco e francese, al via tra una settimana (da...

tuttosport : #CristianoRonaldo torna in campo con lo United: l'annuncio social - sportface2016 : #ManUtd, #CristianoRonaldo annuncia il ritorno in campo: 'Domenica il Re gioca' - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - L'Italservice sonda il #futsalmercato estero, puntato un pivot (brasiliano) affrontato in Ch… - Luxgraph : Cristiano Ronaldo torna in campo con lo United: l'annuncio social -