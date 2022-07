Taiwan: Xi avverte Biden, 'chi gioca con il fuoco si brucia' (Di venerdì 29 luglio 2022) Taipei, 29 lug. (Adnkronos) - Xi ha detto a Biden di attenersi al principio della Cina unica, avvertendolo che "chiunque gioca con il fuoco si brucerà". Secondo l'agenzia di stampa statale cinese, lo avrebbe fatto nel corso di una telefonata di oltre due ore, nella quale il presidente cinese e quello americano hanno affrontato, fra gli altri temi, anche quello di Taiwan. Da parte sua, il presidente Biden ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping, che gli Stati Uniti si oppongono fortemente a qualsiasi mossa unilaterale per cambiare lo status dell'isola, aggiungendo che la politica statunitense su Taiwan non è cambiata. Secondo quanto riferito dall'agenzia cinese, Xi avrebbe detto a Biden di attenersi al principio della Cina unica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Taipei, 29 lug. (Adnkronos) - Xi ha detto adi attenersi al principio della Cina unica,ndolo che "chiunquecon ilsi brucerà". Secondo l'agenzia di stampa statale cinese, lo avrebbe fatto nel corso di una telefonata di oltre due ore, nella quale il presidente cinese e quello americano hanno affrontato, fra gli altri temi, anche quello di. Da parte sua, il presidenteha detto al suo omologo cinese Xi Jinping, che gli Stati Uniti si oppongono fortemente a qualsiasi mossa unilaterale per cambiare lo status dell'isola, aggiungendo che la politica statunitense sunon è cambiata. Secondo quanto riferito dall'agenzia cinese, Xi avrebbe detto adi attenersi al principio della Cina unica, ...

