Sampdoria, qualcosa si muove: accordo con Djuricic e sogno Tousart (Di venerdì 29 luglio 2022) Eppur si muove. La famosissima affermazione galileiana sembra calzare a pennello se riferita al calciomercato della Sampdoria. I blucerchiati infatti non rubano sicuramente la scena in questa sessione per le operazioni messe a segno ma, arrivati a poco più di due settimane dall'inizio della Serie A 22/23, anche a Genova iniziano ad arrivare i rinforzi. I liguri infatti hanno trovato l'accordo con Filip Djuricic, trequartista classe '92 con un passato nel Sassuolo. Il serbo era svincolato e con la Sampdoria firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Per Djuricic di tratta di un ritorno a casa a sorpresa, dopo aver già vestito la maglia blucerchiata tra il 2016 e il 2018. Probabilmente proprio il suo passato doriano ha convinto Djuricic a preferire l'opzione

