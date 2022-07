Salvini e la Russia, polemiche sull’ambasciata di Mosca a Roma. Le scelte del «falco» Razov tra minacce e querele (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre Salvini si preparava alla «missione di pace» tanto contestata, dall’ambasciata avrebbero chiesto a Capuano se il Carroccio ritirava i ministri per far cadere il governo Draghi Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentresi preparava alla «missione di pace» tanto contestata, dall’ambasciata avrebbero chiesto a Capuano se il Carroccio ritirava i ministri per far cadere il governo Draghi

gennaromigliore : Le rivelazioni di presunti rapporti tra il partito di #Salvini e la #Russia sono inquietanti. Il Copasir esamini il… - EnricoLetta : Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi s… - martaottaviani : Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la… - flinxkk8 : RT @La_gaia_scienza: Conte dice che Salvini deve chiarire i suoi rapporti con la Russia. Da scompisciarsi. Oramai vale tutto. - frances00165289 : RT @AnonimoRomano6: Se davvero #Lavrov si è speso per dichiarare pubblicamente dalla #Russia che non ci sono stati contatti con la #Lega e… -