Sace alla prova della transizione ecologica (Di venerdì 29 luglio 2022) Stiamo finalmente assistendo a un cambiamento culturale nel modo di fare impresa, in cui la sostenibilità non è più un set di valori a cui scegliere di aderire o meno, ma è un vero e proprio approccio alla competitività. Noi del Gruppo Sace viviamo questa trasformazione ogni giorno al fianco delle aziende, grazie al mandato che ci è stato affidato con il Decreto Semplificazioni di luglio 2020, che ci vede attuatori del Green New Deal italiano, attraverso le nostre Garanzie Green. alla luce di questa nuova operatività, possiamo rilasciare garanzie a mercato, contro garantite dallo Stato italiano, nel limite dell’80%, per finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Stiamo finalmente assistendo a un cambiamento culturale nel modo di fare impresa, in cui la sostenibilità non è più un set di valori a cui scegliere di aderire o meno, ma è un vero e proprio approcciocompetitività. Noi del Gruppoviviamo questa trasformazione ogni giorno al fianco delle aziende, grazie al mandato che ci è stato affidato con il Decreto Semplificazioni di luglio 2020, che ci vede attuatori del Green New Deal italiano, attraverso le nostre Garanzie Green.luce di questa nuova operatività, possiamo rilasciare garanzie a mercato, contro garantite dallo Stato italiano, nel limite dell’80%, per finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare laverso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di ...

