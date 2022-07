TuttoAndroid : Queste modifiche non piacciono agli utenti e Instagram fa marcia indietro - lorysem : @AnnaritaDiSena Ti puoi inserire in una di queste 4 coalizioni apportando le opportune modifiche, oppure fondarne a… - scorpiojade_ : sono in ritiro con la società e oggi abbiamo fatto regolamenti, l'isu deve crepare, queste modifiche fanno cagare - ilpostdice : @ilpostdice 'urbains”, isole di calore urbano, “mégafeux”, megaincendi che devastano aree molto ampie. Queste ...'… - ilpostdice : @ilpostdice 'superamento di queste e altre discriminazioni: “dégenrer”, nel senso di abolire le discriminazioni ...… -

Ipsoa

... ma quello raggiunto va ben oltresemplici: è un risultato storico per questa Istituzione e per il Paese'. Così il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, relatore ...... leapprovate oggi in aula prevedono criteri più stringenti per le nuove attività, ovvero quelle che apriranno dopo l'entrata in vigore della disposizione in questione., ad esempio, ... Cessione dei bonus edilizi, il decreto Semplificazioni elimina le regole transitorie nidificate Prosegue al Senato il percorso di conversione del Decreto Legge n. 68/2022 all'interno del quale è stato presentato un emendamento di modifica del Superbonus 110% ...Con il voto favorevole ed unanime dei presenti in aula (20 consiglieri, compreso il Sindaco Franz Caruso), il Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Mazzuca ...